Márcia Soares dá conselhos a Francisco Monteiro e este reage: «Olha quem... a distinta lata que tu tens»

Há 34 min

No Big Brother – Desafio Final, na esfera, Márcia e Monteiro falam sobre o jogo. A concorrente diz que fica incomodada de Monteiro meter-se no assunto entre Bárbara e Miguel, porque é um assunto que só a eles dizem respeito. Monteiro mostra-se incrédulo com esta opinião da amiga e diz "olha quem... a distinta lata que tu tens". No final, Márcia pede para o Big colocar a música "BAZA BAZA" e Monteiro diz que ela é muito ciumenta.