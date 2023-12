Márcia Soares e Francisco Monteiro num momento de picardias e abraços

Há 1h e 4min

Márcia e Monteiro continuam com as picardias a que nos têm habituado nos últimos dias. Na bancada da Cozinha, Monteiro diz que Márcia não o sabe desarmar, Márcia responde que não quer armar nem armar. Monteiro comenta que Márcia já lhe disse que lhe tirou logo a pinta, mas para o desarmar tem que ser fofinha com ele. Márcia diz que Monteiro gosta de a ver irritada mas Monteiro não parece concordar, mas diz que vai treinando com Márcia para uma futura relação, para não o desarmarem com rapidez. Márcia diz que Monteiro só vai arranjar uma menina porque uma mulher não vai ter paciência para o aturar.

Já no Jardim, Márcia comenta que passou 3 meses difíceis no BB por causa de Monteiro, o concorrente ri-se e responde que Márcia tem culpa própria já que sempre quis ficar bem com Márcia. A concorrente pede para que Monteiro se cale, Monteiro comenta que Márcia fala mal para ele mas ele gosta dela na mesma, Márcia responde “se eu pudesse dar-te uma lambada amigo”. Monteiro ironiza e até canta.

Os dois continuam em clima de amor ódio e Monteiro diz que Márcia é muito gira, a concorrente diz que Monteiro é uma personagem e espera que quando o programa terminar, Monteiro vá ver tudo novamente para ver o que fez. Monteiro diz que lhe podia ter dado o melhor de si, Márcia diz que não quer, até viu o seu melhor naquelas duas semanas e não quer… Monteiro fica perplexo e diz que agora já percebeu tudo. Márcia diz que não vai voltar a ver Monteiro e o concorrente diz que esta conversa só lhe fica mal, e continua chocado. Márcia diz que gosta de estar bem, mas Monteiro é “pegajoso” e só quer uma pessoa “easy”. Monteiro não quer acreditar e pede a Márcia para que nem lhe toque.

Márcia, em jeito de conclusão de programa, diz que o importante é não levar mágoas do BB e Monteiro pede então um beijinho, já que é uma mágoa que tem. Márcia nega, Monteiro insiste e diz que é uma mágoa muito grande que sente dentro de si, Márcia diz que não quer e dá um beijinho na mão, que toca na bochecha de Monteiro, o concorrente responde “que porcaria”. Márcia promete um beijinho no Natal

O clima passa de tranquilo e fofinho para mais aceso assim que Márcia diz que Monteiro já vinha com tudo estudado, mesmo a ideia de formar casal. Monteiro diz que Márcia não sabe nada, Márcia comenta que o coração fechado a 7 chaves se abriu na primeira gala, Monteiro diz que Márcia é quem tem a chave do seu coração, uma chave única que Márcia perdeu. Os dois dão um abraço apertado e Márcia diz que foi uma jornada bonita, Monteiro diz que pode ficar mais bonita e coloca a sua mão na perna de Márcia, a concorrente dispara, “calma rapaz”.