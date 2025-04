Márcia Soares é implacável com concorrente: «Ele está a manipulá-la (...) A mim não me transmite confiança nenhuma»

No «Big Brother 2025», durante a emissão do segmento «Última Hora» conduzido por Alice Alves, após vermos as imagens que mostram a tentativa de aproximação de Dinis a Solange, Zé Lopes e Márcia Soares tecem alguns comentários. A ex-concorrente mostra-se implacável com Dinis: «Ele está a manipular a Solange, e está a manipular o público (...) ele é muito confuso, e magoa pessoas por ser esta pessoa. É bruto nas palavras, é contraditório (...) eu faço uma leitura dele bastante negativa. Na verdade, ele não me transmite confiança nenhuma», afirma sem papas na língua.

