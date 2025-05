Márcia Soares e João Ricardo entram em tenso momento de discórdia: «Isso não é válido!»

No Big Brother, Márcia Soares e João Ricardo entram num tenso oconfronto e discórdia sobre Carina Frias.

A Solange decide confrontar a Carina, porque ouviu dizer que ela andou a falar mal nas suas costas após lhe ter dado o colar da nomeação direta. A Carina esclarece que não falou mal apenas ficou triste pela forma fria com que a Solange lhe entregou o colar. A Solange garante gostar dela e justifica a nomeação com a questão da afinidade. A Carina duvida que a Solange goste realmente dela porque não mostrou interesse em ver como se sentia e, por isso, pondera afastar-se. A Carina acaba por se emocionar desiludida com as pessoas que foram contar à Solange todos os seus desabafos.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!