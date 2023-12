Há 3h e 36min

No Big Brother, os finalistas desta edição de 2023 são desafiados a construir o seu mapa de sonhos para 2024, onde projetam os desejos para o ano que se avizinha. Márcia Soares é a segunda a revelar os seus objetivos e não exclui encontrar o amor no próximo ano. A concorrente emociona-se ainda ao revelar que quer conversar com o seu pai.