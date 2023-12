Há 3h e 18min

No Big Brother, Márcia Soares ironiza com acusação de Francisco Monteiro, que acusou a concorrente de apenas beber chá no programa e de não aparecer. Márcia Soares ironiza e diz: «Deixei de beber chá de camomila e agora bebo chá de cidreira». Recorde-se que os dois protagonizaram mais um bate boca