Há 1h e 7min

Na esfera, a “curandeira” Márcia promete limpar as más energias dos colegas e começa pelo Hugo que parece não precisar da “limpeza”.

No entanto, o concorrente confessa ter ficado triste depois de na gala ver imagens do André a falar nas suas costas. Curiosamente, quando a Márcia conversa com o André o tema é o mesmo. O finalista assume sentir-se culpado pois não tinha intenção de falar nas costas do amigo.