Há 2h e 23min

No Big Brother, Márcia Soares fala com André. Os dois consideram que Jéssica está mais reativa com Márcia e recordam o momento em que Jéssica disse que Márcia «não era merecedora» de estar na votação para o passaporte para a final. Márcia afirma: «Não é a Jéssica ou o Francisco Monteiro que vão tirar o meu mérito, eu sei o meu percurso aqui»