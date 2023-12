Há 37 min

No Big Brother, Márcia Soares e Francisco Monteiro têm uma longa conversa sobre os vários desentendimentos que protagonizaram ao longo do programa. Durante a conversa, além de tentarem esclarecer assuntos, houve abraços e gargalhadas. No final, Márcia Soares pediu a Francisco Monteiro para ter uma conversa com Joana Sobral: «Para o vosso bem estar»