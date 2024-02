Há 3h e 42min

No «Dois às 10», recebemos Márcia Soares, que passou uma semana como convidada no Big Brother - Desafio Final. A nossa convidada comenta a relação de Francisco Monteiro e Miguel Vicente e fala do jogo do concorrente algarvio. A ex-concorrente do Big Brother 2023 comenta, ainda, a despedida contínua de Miguel para com Zaza: «Ele é importuno».