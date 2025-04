Márcia Soares reage a saída de Gonçalo Beja da Costa: «Mostrou-se pouco...»

A gala do Big Brother 2025 começou em alta tensão e com uma revelação que apanhou todos de surpresa. Num arranque inesperado, Claudio Ramos anunciou quem é o segundo expulso da noite. Gonçalo Beja da Costa foi o segundo expulso. A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa. Márcia Soares sem papas na língua deixou recado ao concorrente expulso e refere que todos cá foram criaram expectativas que não foram cumpridas.

A Gala do Big Brother está a ser em grande! Cláudio Ramos já anunciou a Dupla Expulsão, como também a importância dos protagonistas da semana. Foi o público que votou e decidiu quais os concorrentes com mais destaque esta semana. Diogo Bordin, Carolina Braga, Solange Tavares, Luís Gonçalves, Carina Frias, Sara, Érica Reis foram eleitos os protagonistas da semana.

Hoje, quinta-feira dia 10 de abril de 2025, é dia de gala no Big Brother 2025, marcada por uma temida dupla expulsão. A gala, conduzida como sempre por Cláudio Ramos, chega com uma promessa de muita emoção e surpresas de tirar o fôlego. Carina Frias, Érica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues foram os nomeados da semana. Gonçalo Beja da Costa e Tiago Rodrigues foram os concorrentes expulsos.

Além da expulsão, a gala reservou muitos confrontos entre os concorrentes marcados pelas últimas polémicas desta semana.

