Há 3h e 36min

No «Goucha», Márcia Soares recorda o «tribunal» a que Joana Sobral foi sujeita dentro da casa do «Big Brother» e afirma mesmo que foi merecido. A vencedora do terceiro lugar da final explica porque se sentiu traída e conta-nos como está a dirigir os comentários que lê, agora fora da casa.