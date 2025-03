Márcia Soares responde a João Ricardo: «Senti uma inveja...»

Márcia Soares, João Ricardo e Francisco Monteiro são os comentadores desta tarde no Última Hora. Contudo, não há unanimidade na opinião sobre a concorrente Carolina Braga. Márcia Soares e Francisco Monteiro partilham um ponto de vista, mas João Ricardo discorda. João Ricardo diz mesmo que são dois comentadores contra um. Já Márcia Soares responde que sentiu da parte de João Ricardo «uma inveja». Veja o momento hilariante em estúdio.

São 20 os concorrentes que estão no Big Brother 2025. O histórico reality show da TVI está de regresso à TVI, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato que mudou a história de televisão em Portugal.

