Márcia Soares responde à pergunta que todos os fãs fazem

Márcia Soares tem sido uma presença assídua nas redes sociais e tem arrasado com looks incríveis de cortar a respiração. Quer seja visuais de gala, mais formais, ou looks casuais de dia-a-dia, a comentadora não desilude e soma elogios.

Este domingo, Márcia Soares, de 31 anos, recorreu às stories do Instagram para mostrar um conjunto preto mais descontraído, calça e casaco, que usou num dos diários do Big Brother 2025 que foi comentar. Após esta gala, a comentadora voltou a usar e disse de onde era.