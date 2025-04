No Última Hora do Big Brother, Luís Gonçalves tem dado que falar na casa com a sua postura efusiva e Márcia Soares dá a sua opinião sobre o novo concorrente.

A comentadora acredita que, apesar das palavras de Nuno Brito, o próprio será muito mais uma «bomba-relógio» que Luís.

Veja também: Luís Gonçalves causa alvoroço ao surgir nu na piscina. Veja as imagens do momento e as reações de choque