Há 3h e 45min

No «Dois às 10», recebemos Márcia Soares, que passou uma semana como convidada no Big Brother - Desafio Final. Cristina Ferreira questiona a ex-concorrente sobre o facto de esta ter rejeitado Francisco Monteiro na edição anterior do Big Brother, e se agora sente que talvez tenha demorado tempo a mais a admitir que gostava do ex-concorrente.