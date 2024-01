Hoje às 12:17

No «Dois às 10», Márcia Soares, a terceira finalista do Big Brother 2023, fala-nos das «confirmações» que teve agora em relação a Joana Sobral e Francisco Monteiro. A concorrente fala-nos da conversa que irá ter com o vencedor do reality show e Cristina Ferreira dá uns conselhos à nossa convidada sobre a sua relação com Francisco Monteiro.