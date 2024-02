Hoje às 11:33

No «Dois às 10», recebemos Márcia Soares, que passou uma semana como convidada no Big Brother - Desafio Final. A nossa convidada explica-nos como se sentiu ao entrar na casa mais vigiada do país, onde já se encontrava Francisco Monteiro. A ex-concorrente fala-nos da «pressão» que sente sobre o casal que não é casal.