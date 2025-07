No “Bom Dia Alegria” do passado dia 1 de julho, Merche Romero e Zé Lopes receberam em estúdio Márcia Soares.

A ex-concorrente do Big Brother, que ficou em 3.º lugar, falou sobre os altos e baixos da sua vida, sobre a dificuldade que sentiu ao emigrar do Luxemburgo para Portugal, sobre o negócio Bar Devela, que abriu em Ermesinde, e ainda sobre a sua relação com Francisco Monteiro.