Há 53 min

No Big Brother – Desafio Final, durante a manhã o som das buzinas faz-se sentir, enquanto no quarto Monteiro e Márcia ainda permanecem deitados. encontra na cozinha, grita “a buzina já está a funcionar” e no quarto, Monteiro comenta que Diana está cheia de piada logo de manhã. No confessionário, Márcia Soares foi confrontada pelo anfitrião sobre como se sente em ter dormido ao lado de Francisco Monteiro.