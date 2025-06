Márcia Soares surpreende com revelação

Márcia Soares surpreendeu tudo e todos com uma revelação insólita sobre os noivos de Santo António. Num storie partilhado na sua página de Instagram, a ex-concorrente do Big Brother apanhou todos de surpresa e o momento valeu umas boas gargalhadas.

«Estava a fazer zapping e, de repente, deparei-me com um canal no qual havia muita gente a casar-se. E eu, quando via aquilo, pensava: 'Porquê? Por que é que fazem isto e se casam todos no mesmo dia? Por que se sujeitam a isto?», começou por referir.

Depois, a atual comentadora das galas do Big Brother 2025 (e não só), revelou a inusitada descoberta que fez, entre muitos risos: «Acabei de descobrir que é de borla. Esta malta casou-se toda de borla», disse, enquanto mostrava as noivas de Santo António em Lisboa, na noite de 12 para 13 de junho.