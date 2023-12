Márcia Soares tenta limpar as energias a Francisco Monteiro e rapidamente o verniz estala

Há 1h e 32min

No quarto, a sós com o Francisco, a Márcia tenta limpar as más energias do colega, no entanto, a discussão não demora a instalar-se. A concorrente assume que não gostou de ser acusada de estar a jogar com os seus sentimentos e afirma que o concorrente tenta tirar partido de tudo para chegar mais longe no jogo.

O Francisco garante que nem tudo o que faz tem segundas intenções, mas para a Márcia foi “uma jogada de mestre”. A conversa ainda nem a meio vai pois decidem debater, mais uma vez, a reação da Márcia aos sentimentos do Zé Pedro.