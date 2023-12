Márcia sobre caricatura feita por André: «Não consigo levar a mal, mas foi péssimo»

Há 3h e 10min

No Big Brother, o anfitrião propôs que todos fizessem caricaturas dos colegas e o momento chegou mesmo a ser caricato graças à obra-prima do André. Para surpresa de todos, fez uma caricatura de Márcia irreverente destacando alguns dos seus atributos físicos. O líder explica o desenho como se nada fosse ao som do riso de todos. Quem não se controla é o Hugo que se delicia a comentar a ousadia do amigo.