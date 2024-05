Margarida Castro acusa Catarina Miranda: «Eu não consigo ver isto...»

No Big Brother, Catarina Miranda questiona Carolina Nunes sobre o que esta pensa de Renata falar mal dela. Carolina menciona que é a opinião da colega, que sente que Renata está a ficar com menos paciência, mas que uma vez que já a conhece, sabe que a colega se tiver algo a dizer que vai dizer. Miranda alerta Carolina avisando-a que quando menos esperar Renata espeta-lhe uma faca nas costas. Sobre João, Carolina assume que também o protege e que entra muitas vezes de frente por causa de Miranda, ao que esta responde que defende mais João do que a própria Carolina, porque não tem ciúmes ao contrário de Carolina, que tem ciúmes da relação dos dois. Margarida intervém e diz a Miranda que é assim que Miranda é incoerente por estar a rasgar Carolina. Miranda diz que não está a rasgar a colega; que a nomeou por jogo e conta que a própria Margarida já afirmou que se tiver de nomear Carolina e João que nomearia. João, com o objetivo de terminar o assunto pede a todos que não se metam na sua relação com Carolina. Renata pede desculpa a João, referindo que nunca se quis meter na relação dos dois.