Margarida Castro atinge limite com Inês: «Falta de educação do piorio»

No Big Brother, já de madrugada, na esfera, a Margarida desabafa com o Gabriel e o Daniel sobre a Inês. Indignada, a concorrente afirma que não irá dar mais palco à rival e vai agir como se nem sequer existisse. O Daniel acredita que a solução é a Inês acalmar ou a Margarida ficar mais agressiva. Já sobre a Daniela, a Margarida lamenta que a Carolina se deixe prejudicar pela angolana. A Margarida revela ainda que queria dar uma imunidade à Carolina e no final de contas a rapariga nomeou-a.