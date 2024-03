Margarida Castro critica Catarina Miranda: «Está a querer mostrar muito logo no início»

Na primeira gala do Big Brother, fora do direto, Catarina pergunta a Daniela de que cidade de Angola é a concorrente, Daniela diz que é de Luanda e Catarina dispara que o pai está a trabalhar em Luanda. Daniela comenta que gosta da energia dela “porque ela fala assim”. Os concorrentes tentam decorar os nomes de cada um e Luís diz que o tratam por “Kika” e, atira, há pessoas na família que nem sabem que ele se chama Luís. Catarina pergunta quem foram os primeiros a entrar e Renata e David assumem esse papel (FB ITEM 01), Catarina pede para que os concorrentes lhe mostrem a zona da piscina e acaba por monopolizar o grupo. No exterior, Catarina olha para o ginásio e diz que ginásio não gosta. Depois, pergunta ao “Senhor Luís” se faz ginásio, o concorrente diz que faz fisioterapia e alguns concorrentes comentam o facto de Catarina estar a tratar o concorrente por Sr. Luís mostra-se surpreendido e Catarina atira que o concorrente tem idade para ser pai dela. Jacques, foi o concorrente escolhido para ver tudo o que se passa através da sala do líder, e observa com atenção as interações dos seus futuros colegas. Catarina pede para ir ver os quartos e comenta com Luís, que depois da sua entrada, dorme em qualquer sítio. No quarto, Catarina atira que o Luís já é velhote e tem que dormir numa cama, o que gera comentários dos outros concorrentes. Na Sala, Margarida comenta que não vale a pena estarem a escolher camas por vai ser aleatório certamente. Pouco depois, o novo concorrente Gabriel chega à Casa, cumprimenta os colegas e apresenta-se. Catarina Miranda comenta com Luís que achou muita graça ao facto de Gabriel ter “oferecido” a rosa a Margarida durante o direto. Luís diz a Margarida que "o homem gostou de ti", Margarida não parece apreciar o comentário, Catarina Miranda aproveita e pergunta se ambos são solteiros e quando percebe que sim fica entusiasmada. Margarida corta a conversa e diz que Gabriel não faz o seu género, Gabriel corta também a conversa dizendo que é gay. Jacques, que vê tudo na Sala do líder, ri-se bastante do momento constrangedor. Na Sala, Daniela diz que Gabriel deu uma rosa a Margarida mas que a rosa dela tem espinhos! Momentos depois, Margarida comenta com Renata que quem quer dar tudo no primeiro dia, é "too much". Já na WC, Catarina Miranda procura por David e afirma que se a bola que ele retirou foi do lounge do líder, então ele tem que escolher "a sua tia". David responde que nem tudo o que parece é e Catarina acaba por elogiar o look da Daniela. Nisto, como David se ri, Catarina comenta esse facto e diz que ele é parecido com o seu ex-namorado, ao que Daniela atira que então é por isso que a Catarina anda sempre atrás dele. Daniela diz que ela faz bem em "pegar ele, se for líder" ao que Catarina tenta entender o que ela quis dizer, mas Daniela afirma que é crente. Catarina acaba por lhe perguntar se ela é virgem e Daniela responde, em inglês, para ela se preocupar consigo.