Margarida Castro faz previsões com Sérgio: «Vais-te pegar com a Catarina»

No Big Brother, na esfera, Renata e Alex conversam e ela diz que acha que não é mau ter pessoas calmas, para meter água na fervura, e Leokádia que ouve a conversa comenta que tem que haver balanço e há muita gente que fala muito. Alex atira para os colegas aproveitarem este momento pois daqui a uns dias estão todos "à batatada". André refuta e diz que até pode ter quezílias com alguém mas que vai sair daqui com todos no coração, ao que Alex brinca dizendo que afinal o romântico não é ele. Com isto, Catarina atira que uma pessoa que se dá bem com todos, é uma pessoa com falta de personalidade, e Catarina Miranda ironiza dizendo que ele é "o orgulho da avó". Minutos depois, André e Catarina Ribeiro conversam sobre quem é que possivelmente poderia ficar sem mala e André diz que é uma decisão difícil. Catarina diz que era uma boa ideia tirar este (Alex) porque veio para aqui com a força toda, e tentam combinar uma estratégia de escolherem dois. André acaba por revelar que ainda não entendeu bem com quem pode lidar e a coimbrense atira que o Sérgio "vai levar com uma sua", pois está a falar muito que vai ser muita coisa, e que gostou dele mas que não gostou da atitude dele de dizer que é frontal. Catarina acaba por atirar "tem calma pá, estamos aqui no primeiro dia!". Enquanto isso, Alex e Margarida conversam e ela revela que por agora está tranquila, apesar de estar desconfortável por não ter ainda ninguém em quem confia, Alex diz-lhe que ela tem que arranjar uma muleta e Margarida explica que tem o Sérgio que já conhece lá de fora. O concorrente diz que durante a semana as coisas se vão desenrolar e que vão entender se tem empatia. Margarida relembra que escolheu a Catarina Miranda para sair e diz que não planeia dizer mal de concorrentes nas costas, e diz que há pessoas na Casa que são falsas e que ele vai ouvir pessoas a dizer uma coisa à sua frente e por trás outra, ao que o concorrente até a questiona se isso é ou não um bocadinho do "mundo real". Depois, Catarina Ribeiro e Leokádia sentam-se no sofá e conversam as duas. Leokádia diz que vai ser sincera e que eram 3 pessoas para escolher e que ela é um pouco mais fechada (FB), e a coimbrense diz que ela até se chegou logo à colega, mas Leokádia diz que por vezes pode ser difícil tentar entendê-la. Leokádia diz que gosta muito da colega e depois de falar, ficou incomodada com isso. Afirma que só pode pedir desculpa e espera ultrapassar isto. As concorrentes acabam por se abraçar e Ribeiro aceita o pedido de desculpa da Leokádia. Já com Sérgio, Margarida acha que ele e a Catarina Miranda "vão se pegar rijo" e ele concorda. Sérgio diz que até gosta da miúda e Margarida diz que a concorrente não tem limites e é vingativa.