Margarida Castro reage à salvação de Carolina Nunes: «Dá mesmo muito medo»

No Big Brother, depois do Especial com Cláudio Ramos, Carolina Nunes celebra entusiasmada, por ter sido a primeira concorrente salva e atira “bem feita!”, porque não foi salvo nenhum do grupo dos “5 mosqueteiros”. O Gabriel mostra-se desiludido porque tinha esperança de ser o primeiro salvo. Claro que a Catarina lamenta o peso que a Carolina tem apenas por estar em casal, sendo que não dá nada por essa relação. Já a Margarida e o David comentam que a Carolina anda a passar nos pingos da chuva e confessam ter medo porque não entendem como é que o Gabriel não foi salvo no lugar dela.