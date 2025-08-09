Na gala do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra-se implacável com Afonso quando o corrente afirma que apenas quer ser amigo de Catarina Miranda e que está a acabar com o enredo dos dois. Maria Botelho Moniz questiona o concorrente com as constantes provocações e flirt que acontece entre ele e catarina Miranda todas as noites. «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?», questiona Maria Botelho Moniz. Veja aqui a resposta de Afonso.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»
- Há 2h e 37min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:29
Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»
Há 2h e 37min
05:00
Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdo
Há 2 min
14:15
Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes
Há 6 min
05:08
Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»
Há 27 min
01:25
Bruna é líder mas a reação de Catarina Miranda é que se torna viral
Há 33 min
01:24
Já sabemos quem é o novo líder da casa do Big Brother Verão. E é uma estreia
Há 34 min
01:49
Para rir: Big Brother Verão tem imagens que vai querer ver
Há 43 min
03:44
Eduardo Ferreira foi expulso do Big Brother Verão. Todas as reações da casa aqui
Há 50 min
01:03
Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo
Há 55 min
04:16
Eduardo Ferreira revela o motivo pelo qual entrou no Big Brother. E está ligado a Marco Paulo
Há 1h e 12min
04:16
Herdeiro de Marco Paulo fala pela primeira vez da quantia que recebeu da fortuna do falecido cantor
Há 1h e 12min
06:18
«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor
Há 1h e 17min
06:18
Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo
Há 1h e 17min
06:18
Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte
Há 1h e 18min
06:18
De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»
Há 1h e 18min
01:33
Frente a frente. Viriato impõe-se contra Catarina Miranda: «Não há homem nenhum que se levante para mim»
Há 1h e 27min
08:34
Concorrentes avaliam a liderança de Catarina Miranda. Será que foi positiva?
Há 1h e 28min
01:33
O primeiro salvo da noite é inesperado e gera reações em estúdio
Há 1h e 48min
04:58
Concorrentes do Big Brother têm conhecimentos básicos sobre o Sistema Solar? Veja aqui
Há 2h e 6min
03:31
Bruno de Carvalho recusa-se a cumprir missão do Big Brother: «Vá pensando na sanção, pode ser uma expulsão»
Há 2h e 12min
03:46
Inédito! Catarina Miranda dá beijo na boca de concorrente em direto para terminar discussão
Há 2h e 16min
04:13
Gritos e caos. Catarina Miranda recebe aplausos em estúdio ao ir contra Bruno de Carvalho
Há 2h e 19min
03:16
Kina não aguenta a pressão e fica lavada em lágrimas em direto
Há 2h e 23min
03:52
Bruno de Carvalho insulta Catarina e Afonso sem piedade. Na sala, os dois reagem
Há 2h e 27min
02:16
Há quem diga que Kina tem duas caras. A concorrente esclarece e reage: Qual a verdade?
Há 2h e 31min
02:32
«Lá fora ias preso comigo» Bruno de Carvalho deixa aviso a Afonso Leitão
Há 2h e 33min
07:31
3 mulheres já ficaram em lágrimas por ele. Afonso Leitão reage a relações com Miranda, Jéssica e Daniela
Há 2h e 40min
07:31
Afonso Leitão fala sobre ex-namorada Jéssica: «Se eu tiver que tomar uma decisão...»
Há 2h e 40min
00:42
Bruna vai contra comentários de Catarina Miranda e recebe aplausos em estúdio
Há 2h e 50min
03:27
Ana ganha jantar especial a dois com Afonso! A cara de Catarina Miranda é imperdível
Há 2h e 51min
01:27
Viriato tem interesse em concorrente do Big Brother? Há quem diga que sim: «Diz que é muito gira e...»
Há 2h e 55min
04:44
Catarina Miranda e Jéssica envolvem-se em confronto tenso: «Estás-me a ameaçar?»
Há 2h e 57min
05:19
Jéssica e Ana sem filtros naquilo que dizem no cubo. Na sala todos assistem ao que é dito
Há 3h e 3min
02:22
Barraco! Bruno de Carvalho e Catarina Miranda trocaram insultos tão fortes que o Big teve de intervir
Há 3h e 11min
01:10
O que vai acontecer fora da casa do Big Brother entre Afonso e Catarina? Ela responde: «Não temos câmaras...»
Há 3h e 15min
01:17
Jéssica afirma que Afonso era diferente no primeiro reality show e deixa farpa: «É o ego...»
Há 3h e 18min
02:35
Quem fala nas costas é sempre apanhado: Concorrentes descobrem tudo o que foi dito durante a semana
Há 3h e 22min
01:03
Inesperado! Ex-concorrente do Dilema está em estúdio para assistir à gala do Big Brother e ninguém esperava
Há 3h e 28min
01:03
Os momentos mais explosivos da semana. Bruno de Carvalho avisa: «Tu lá fora ias preso comigo»
Ontem às 18:59
12:49
Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses»
Ontem às 18:26
12:49
Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão
Ontem às 18:24
01:16
Viriato Quintela acorda mal disposto com barulhos noturnos: «Crianças de...»
Ontem às 18:22
01:48
Afinal, ele também quer? Afonso 'ameaça' Miranda: «Qualquer dia espeto-te um beijo na boca»
Ontem às 18:20
01:50
Abraços e tentativas de beijo: Foi assim que Catarina Miranda se despediu de Afonso para dormir
Ontem às 18:17
01:44
Afonso e Miranda em clima quente na noite de cinema: «Ajoelha-te!»
Ontem às 18:04
01:33
Olhares intensos e flirt ao máximo. Afonso e Miranda mais próximos do que nunca: «Estás caidinha»
Ontem às 18:03
03:04
Catarina Miranda faz provocação picante a Afonso: «Queria ver uma lagarta»
Ontem às 17:57
02:40
«Já passei por muito com uma criança no colo e os meus pais a dependerem de mim»: Ana Duarte faz confissão emotiva
Ontem às 17:49
04:19
Furioso, Viriato Quintela abandonou a sessão de cinema e isolou-se no quarto... com um visual hilariante
Ontem às 17:40
03:09
Viriato Quintela passa-se por causa do filme escolhido por Miranda: «Isto para mim é um filme para mulheres»
Ontem às 17:16
03:39
Kina em lágrimas e aos gritos por causa de Catarina Miranda: «Estou farta, estou cansada!»
Ontem às 17:11
02:26
Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho
Ontem às 17:08
03:33
Afonso ataca: «Com 24 anos já tinhas quantas empresas? É que estás no mesmo sítio do que eu, o desfecho é o mesmo»
Ontem às 17:02
08:24
Revelação bomba! Fábio Paim participou no Love on Top e conta tudo: «Usavam sungas»
9 ago, 22:53
03:01
Em choque e perdidos de riso: Fábio Paim revela que esteve no Love on Top e deixa colegas estupefactos
9 ago, 22:42
05:24
Bocas para a ex-mulher? Bruno de Carvalho expõe detalhes da vida privada: «Mentiras e omissões, não»
9 ago, 22:22
01:54
Ana Duarte chora baba e ranho nos braços de Jéssica Vieira
9 ago, 22:11
01:27
Enquanto Miranda e Afonso flirtam, Jéssica está lavada em lágrimas
9 ago, 22:05
03:24
Romance em altas: Afonso faz serenata a Catarina Miranda e esta fica derretida
9 ago, 22:03
01:15
«Não andas a usar a boca para o que deves»: Flirt entre Catarina Miranda e Afonso atinge outro nível
9 ago, 21:55
03:21
Banho de Afonso e Miranda aquece e há convite provocante: «Imagina isto sem câmaras»
9 ago, 21:49