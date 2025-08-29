Maria Botelho Moniz confronta Afonso por causa de sentimentos de Miranda: «Você anda ali um bocadinho...»

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz conversava com Afonso Leitão no confessionário, depois de uma noite atribulada com Catarina Miranda. A apresentadoraa tentou perceber os sentimentos do concorrente, alertando-o para os de Miranda.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!