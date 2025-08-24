Maria Botelho Moniz confronta Catarina Miranda «Aquele é o quarto dos expulsos»

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confronta Catarina Miranda ao lembrar as palavras da concorrente «aquele é o quarto dos expulsos». A repórter confessa ser supersticiosa e explica que, por isso, preferiu dormir na sala em vez do quarto do ninho de verão. Ana contrapõe, dizendo que a viu a dormir no beliche à tarde, o que deixa Miranda indignada e pronta a responder.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
Acompanhe aqui tudo o que se passa no Big Brother Ao Minuto.