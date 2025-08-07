Maria Botelho Moniz confronta Viriato sobre conflitos na casa «Não o faria»

No Big Brother Verão, durante o Especial, Maria Botelho Moniz confrontou Viriato sobre os acontecimentos mais recentes na casa. O ator foi chamado a justificar as suas atitudes e comentários que têm gerado desconforto entre os colegas, nomeadamente durante e após a dinâmica do Calendário dos Bombeiros e o Círculo de Acusação.

A apresentadora procurou esclarecer o ponto de vista do concorrente perante os conflitos em que tem estado envolvido, num momento de tensão e reflexão dentro da casa.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!