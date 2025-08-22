Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

Maria Botelho Moniz surpreendeu os concorrentes do Big Brother Verão com uma visita inesperada, e estes tiveram a missão de a ignorar. Mas houve um momento que se tornou viral na Internet: Kina e Maria a fazerem um cómico exercício para trabalhar o glúteo. Veja tudo.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
