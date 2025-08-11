VÍDEO SEGUINTE
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do Big Brother Verão após um pontapé ao colega Afonso Leitão. Bruno de Carvalho deixou a casa mais vigiada do País em Fúria e fez questão de atacar tudo e todos. Maria Botelho Moniz respondeu: Em contrato algum está um pontapé a um colega». Veja o vídeo. 

  • Há 2h e 56min
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta

22:52 Ontem
Bruno de Carvalho completamente transtornado. O que aconteceu após ser expulso diretamente

22:12 Ontem
Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral

08:40 Ontem
Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

00:54 Ontem

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

23:53 10 ago
Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

22:19 10 ago
Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

Ontem às 17:14
Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

10 ago, 19:11
