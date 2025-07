Maria Botelho Moniz responde a Bruno de Carvalho: «Eu posso interromper quando eu quiser»

No Especial do Big Brother Verão, os concorrentes viveram um momento tenso, ao serem confrontados com imagens polémicas de incumprimento de regras. Acabaram por ser sancionados (tiveram de devolver cada um uma moeda BB e, na próxima semana, vão ficar com menos 25% do orçamento semanal) e a discórdia começou. Bruno de Carvalho deu a sua opinião sobre a decisão do anfitrião, mostrando-se descontente e injustiçado, levando à intervenção de Maria Botelho Moniz.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

