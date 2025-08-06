VÍDEO SEGUINTE
Maria Botelho Moniz surpreende concorrentes com imagens insólitas que deixam todos surpreendidos

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz surpreendeu os concorrentes com imagens insólitas que os deixam surpreendidos: O calendário dos «bombeiros» do Big Brother, que deixou todos a rir.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO761 20 20 01
KINA761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA761 20 20 18

Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão

Catarina Miranda não perdoa Afonso Leitão: «Ele está a mentir-me e a rir-se na minha cara!»

Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Não quero homens de uma noite»

«Só traio quando convém?»: Afonso Leitão fora de si por causa de Catarina Miranda

Afonso Leitão atinge limite com Catarina Miranda: «Não me vais ver dirigir-lhe mais a palavra!»

Aos berros e a chorar, Catarina Miranda passa-se com Afonso Leitão: «Estou farta de ti, otário»

