No Big Brother, Nuno Brito e Lisa Shincariol mostram-se mais próximos do que nunca, com as bocas muito perto uma da outra. Os dois concorrentes protagonizam uma brincadeira criada por Carolina Braga, Igor Rodriguez e Solange Tavares e deixam-se levar pelo momento.

Durante o Última Hora, a ex-concorrente Mariana comentou tudo sobre este momento vivido entre os colegas.

Isto acontece um dia depois de uma gala intensa, que culminou com uma dupla expulsão de Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa.