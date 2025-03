Mariana Costa: a «menina da mamã mimada» de 18 anos que «tem de ir de saltos altos ao lixo»

A Mariana tem 18 anos, vem de Belas e trabalha numa loja de acessórios. Formou-se em Teatro, mas sonha em ser assistente de bordo. Muito comunicativa, diz que fala "sempre imenso".

Vive com a mãe e namora há um ano com o Manuel, a quem chama o amor da sua vida. Define-se como divertida, carismática e espontânea, mas admite que não tem papas na língua e que marca sempre a sua posição. Diz ser a típica rapariga da geração Z: cheia de opiniões, pronta a defender o que acredita e sem medo do julgamento dos outros.

Assumidamente esquisita na comida, confessa que "não come qualquer coisa". Entrar no Big Brother é um sonho antigo e garante que está pronta para viver a experiência a 100%, agora que finalmente tem idade para participar.

