Mariana Costa aponta: «O Nuno está a pecar pela maneira como está a falar (…) está diferente»

No Big Brother, Mariana Costa comenta os últimos acontecimentos do jogo, mais concretamente a rivalidade entre Nuno Brito e Manuel Rodrigues. A concorrente considera que cá fora o público está do lado de Manuel, pois Nuno «está a pecar pela maneira como está a falar» e, segundo ela, a sua postura agora é diferente daquela que tinha na casa de vidro. Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.