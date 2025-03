Mariana Costa não conseguiu conter a emoção e acabou por chorar, e desabafou com as colegas sobre o seu estado de espírito. Admitiu que nem sabe ao certo o motivo da sua tristeza. As colegas abraçaram-na de imediato, tentaram acalmá-la com palavras de conforto. Entre lágrimas, Mariana ainda brincou com a situação: "Sou mesmo uma chorona!".

