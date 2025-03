Mariana Costa e Érica Reis esclarecem mal-entendidos. Veja a conversa em direto no Extra!

No Extra do Big Brother, Mariana Costa e Érica Reis resolvem os assuntos pendentes. Mariana conta a Érica que foi ela em conjunto com outro colega a esconder o café da casa e que era isso que tinha contado a Sara Silva e a Ana Neto e que não queria que mais ninguém soubesse. Érica explica a sua reação intempestiva dizendo que está muito cansada e as duas resolvem tudo. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.