Mariana Costa exalta-se com Diogo Bordin: «Não metas palavras na minha boca! Isso não te admito»

No Big Brother, o clima azedou entre Mariana Costa e Diogo Bordin, depois de algumas acusações do modelo ao desempenho das mulheres na prova semanal.

Minutos antes, na sala, o Big confrontou os concorrentes sobre quem se saiu melhor na prova, quem deu mais e quem não deu assim tanto e devia ter dado. Diogo Bordin teve algumas opiniões controversas a partilhar, relativamente ao desempenho das mulheres na prova, gerando algumas indignações e algum desacordo entre o grupo.

Nuno Brito, líder, concordou com o colega e afirmou que, a seu ver, as mulheres deviam ter mostrado «mais empatia com o objetivo».