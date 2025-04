No Big Brother, alguns concorrentes juntam-se na zona do líder para comentar o jogo dos restantes colegas de casa. Durante o momento, os jogadores escolhem quem são as plantas da casa: Carina e Mariana. As duas concorrentes enfrentam um almoço de 'plantas'. Mais tarde, durante o Especial, Mariana e Carina foram eleitas as plantas da casa e têm muito que dizer sobre o assunto. As duas atribuíram adjetivos a outros concorrentes.