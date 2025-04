Mariana emociona-se durante a dinâmica e é abraçada pelos colegas

No Big Brother, durante uma dinâmica proposta pelo anfitrião, os concorrentes tinham dois dilemas e deviam posicionar-se consoante o que fariam se estivessem naquele situação. No final da dinâmica no exterior, Sara recorda o bullying do qual foi vítima na escola. Depois, Mariana emociona-se, e fica em lágrimas, ao recordar uma situação que aconteceu na sua vida pessoal, nomeadamente no seu trabalho, mas não entra em detalhes. Os colegas abraçam-na.

Carolina desafia os colegas a dizerem-lhe defeitos e qualidades que, na visão de cada um, ela tem.

