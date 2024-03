11 mar, 18:20

No «Goucha», recebemos Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos. A nossa convidada recorda a entrada no 'vazio' da sua depressão, questionada por Manuel Luís Goucha. Marie fala-nos da importância de ter ido viver para um monte no Alentejo, e do momento em que sentiu que queria construir a sua própria realidade, e não permanecer nesse sítio.