11 mar, 18:25

No «Goucha», recebemos Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos. A nossa convidada fala-nos do pedido de ajuda que fez ao pai, no momento em que tinha viajado para Berlim e via-se rodeada de pessoas 'perdidas'. A ex-concorrente conta-nos a história de que como, de certa forma, conseguiu sair de um sítio onde não queria estar, com a ajuda do pai.