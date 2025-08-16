VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Mas eu posso acabar?!»: Afonso Leitão perde as estribeiras com Kina e Miranda manda-a calar

No Big Brother Verão, no decorrer da habitual cadeira quente, o foco está em Catarina Miranda e Afonso Leitão. Afonso está em discussão com Kina e explica a sua relação atual com Jéssica Vieira, mas a tensão escala, no momento em que Afonso sobe o tom de voz para Kina. Afonso diz que Kina "andou atrás de si e de Miranda", mas Kina rejeita essa acusação. No meio da confusão, Miranda manda Kina calar.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:17

«Depois quero ver quem é o bicho papão desta casa»: Jéssica Vieira anuncia nova estratégia para esta semana

12:42
01:00

Grávida aos 18 anos, Kina recorda momento forte: «Meteram-me num hospital (...) quase dei a minha vida por eles»

11:35
01:05

«Vai lavar a placa que cheiras mal da boca»: Kina revolta-se com acusação de Miranda

11:10
01:24

"Velhaca e Miss Piggy": Kina admite sentir-se 'enxovalhada' na casa do Big Brother

11:00
01:30

"Vaca e cadela?": Ana Duarte acusa outra concorrente de ser mentirosa

10:33
01:48

Está tomada uma decisão: Jéssica coloca um derradeiro ponto final na relação com Afonso?

10:10
Mais Vídeos

Mais Vistos

06:52

«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda

Hoje às 08:05

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Há 2h e 28min
03:03

Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda

Hoje às 08:05

Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens

Há 2h e 45min

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Ontem às 23:24
Ver Mais

Notícias

Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer

Há 20 min

Praia de “água quente e limpa”? Existe! Fica no Algarve e tem a aprovação de Cristina Ferreira

Há 53 min

“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente

Há 1h e 7min

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Há 2h e 28min

Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto

Há 3h e 6min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer

Há 20 min

Praia de “água quente e limpa”? Existe! Fica no Algarve e tem a aprovação de Cristina Ferreira

Há 53 min

“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente

Há 1h e 7min

Um “paraíso na praia mais incrível”: O destino das férias de Cristina Ferreira que todos falam e fica no Algarve

Há 1h e 17min

Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto

Há 3h e 6min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

Ontem às 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Adriano Silva Martins defende Catarina Miranda, após polémica sobre aborto: "Uma violência que não devia ter lugar"

Há 1 min

António Leal e Silva quebra o silêncio sobre fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga

Há 15 min

Após polémica sobre aborto, Gonçalo Quinaz critica Catarina Miranda

Há 20 min

Kina para Catarina Miranda: "Tenho filhos, porque não os abortei!"

Há 42 min

"Nunca tinha visto": Cláudio Ramos faz partilha rara de fotografia de mulher especial e surpreende tudo e todos!

Há 1h e 44min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

Ontem às 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

Ontem às 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

Ontem às 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

Ontem às 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Ontem às 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais