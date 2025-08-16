«Mas eu posso acabar?!»: Afonso Leitão perde as estribeiras com Kina e Miranda manda-a calar

No Big Brother Verão, no decorrer da habitual cadeira quente, o foco está em Catarina Miranda e Afonso Leitão. Afonso está em discussão com Kina e explica a sua relação atual com Jéssica Vieira, mas a tensão escala, no momento em que Afonso sobe o tom de voz para Kina. Afonso diz que Kina "andou atrás de si e de Miranda", mas Kina rejeita essa acusação. No meio da confusão, Miranda manda Kina calar.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

