«Mau namorado»? Saiba como ficou a relação de Diogo Bordin e Carolina Braga após o confronto com Luís Gonçalves

No Big Brother, a Carolina fala a sós com o Diogo e o concorrente tenta justificar porque é que decidiu não interferir em toda a confusão. O Diogo aproveita para confessar que desde que os capitães entraram, todos mudaram, inclusive ela que começou a “discutir mais”. Indignada, a Carol pergunta a Diogo se acha que foi jogo da parte dela e o Diogo nega. A Carolina condena o facto de Diogo não ter interferido em tudo o que aconteceu e o Diogo defende-se dizendo que tudo aconteceu muito rápido. A Carolina acrescenta que depois de toda a situação, ele quis saber a opinião de Savate, em vez de a ter ido apoiar... O Diogo atira que só quis entender o outro lado. O casal não se entende e acabam por ficar de costas voltadas.

