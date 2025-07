Mau perder? Catarina Miranda passa-se com atitude de Viriato Quintela

Viriato Quintela e Catarina Miranda entraram em conflito durante a prova do “Peixinho Dourado”. Viriato saiu vencedor, mas Catarina Miranda, revoltada, considerou a prova injusta, alegando que foi empurrada para a água. No confessionário, o ator escolheu a dupla que terá de enfrentar o “Castigo do Tubarão”.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

