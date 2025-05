Medo do cancelamento? Renata Reis critica jogo de Solange Tavares

No jardim, Renata Reis chama Solange para falar à parte e critica a postura que a concorrente teve no início do jogo, quando tinha uma relação próxima com Dinis Almeida.

«Houve temas em que foi preciso a Solange e a Solange não esteve lá», disse Renata e Solange concordou e reforçou que «chegou a chamá-lo à atenção» para algumas coisas que o concorrente dizia.

«Eu espero que isso que eu tenha visto tenha sido pelos motivos que eu acabei de dizer e não por medo de ser cancelada», atirou Renata. Solange esclareceu: «Não, não. Não mesmo. E eu gostava genuinamente dele. E nunca senti desrespeito da parte dele, sem ser naquela situação do almoço e eu falei que não gostei. Eu passei-me com ele e chorei e não queria falar com ele».

